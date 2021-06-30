49,5 градусов! В Канаде из-за аномальной жары погибли десятки людей

В Канаде десятки людей погибли во время аномальной жары, которая побила температурные рекорды. С понедельника полиция зафиксировала почти 70 случаев внезапной смерти.

Большинство из них связаны с пожилыми людьми, пишет ВВС.

Во вторник, 29 июня, третий день подряд зафиксировали самую высокую температуру за всю историю страны - 49,5 градусов. До этой недели температура воздуха в Канаде никогда не превышала 45 градусов. Правоохранители предупредили, что погода может быть смертельной для уязвимых членов общества, особенно это касается пожилых людей и людей с проблемами со здоровьем.

По данным полиции, жара стала причиной гибели 69 человек в пригородах Ванкувера, Барнаби и Суррей. Большинство из них были пожилыми людьми или имели серьезные заболевания.

Обозреватель