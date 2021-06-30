Андрей Шевченко: Ребята будут играть против Англии еще и за Беседина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о состоянии Артема Беседина, который получил травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

В ходе пресс-конференции Шевченко отметил, что Беседин получил серьезный удар по ноге, пишет НВ.

«Врач осмотрел Беседина. Надеемся, что его коленные связки не повреждены. Удар был очень серьезным... Один из очень тяжелых моментов, еще и на таком уровне. Артем прошел сложные испытания в последние годы. У него недавно родились дети... Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть против Англии еще и за Беседина», - сказал он.

В дополнительное время Артем Беседин после грубого фола шведа Даниэльссона не смог продолжить игру из-за травмы и был заменен. Украинский форвард покинул поле, прихрамывая, с помощью врачей.

В 1/8 финала Чемпионата Европы Украина сенсационно обыграла сборную Швеции (2:1). Теперь сборная Украины встретится с Англией 3 июля в ¼ финала Евро-2020.