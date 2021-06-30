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Перший м'яч за збірну — й одразу рекордний. Що відомо про Довбика, який забив найпізніший переможний гол в історії Євро?

  12   0 30.06.2021, 13:01 | Новости, Спорт
Перший м'яч за збірну — й одразу рекордний. Що відомо про Довбика, який забив найпізніший переможний гол в історії Євро?

24-річний форвард Артем Довбик. Фото: УАФ

Вирішальний м'яч у поєдинку збірних України та Швеції в ніч з 29 на 30 червня забив 24-річний форвард Артем Довбик. Він вийшов на заміну Андрія Ярмоленка на початку другого екстратайму.

Так, після закінчення другого тайму рахунок залишився 1:1. Командам виділили 2 екстратайми по 15 хвилин. У другому екстратаймі Артем Довбик замінив Андрія Ярмоленка, який отримав травму. Саме Довбик на 120:37 матчу ударом головою в падінні забив другий гол, інформує Нromadske.ua.

Чим унікальний цей гол?

Гол у ворота Швеції став першим для Артема Довбика за збірну України. Ба більше, він став одразу вирішальним та ще й рекордним. Найпізніший гол на чемпіонатах Європи, який приніс команді перемогу.

Цей рекорд тримався з 1984 року - тоді гравець збірної Франції Мішель Платіні забив Португалії на 118 хвилині й 53 секунди.

Загалом же м'яч Довбика у ворота шведів став другим із найбільш пізніх голів, забитих на чемпіонаті Європи - найпізніший гол на 121:01 забив турок Семіх Сентюрк у 2008 році у ворота Хорватії.

Крім того, Довбик ще й став наймолодшим автором забитого голу в історії збірної України на чемпіонатах Європи. Форвард «Дніпра-1» обійшов Олександра Зінченка, який пробув наймолодшим автором гола менш як дві години.

Що відомо про футболіста?

Займатися футболом Артем Довбик починав у рідних Черкасах, виступав за шкільну команду, брав участь в іграх турніру «Шкіряний м'яч». У складі команди своєї спортшколи брав участь в іграх дитячо-юнацької футбольної ліги України.

У 2013 році отримав запрошення до молодіжної команди харківського «Металіста», але під час підготовчих зборів отримав травму коліна, після чого повернувся в Черкаси. Відновившись після пошкодження, продовжив грати в юнацькій команді Черкас.

У професійний футбол Довбик раніше грав за «Черкаський Дніпро», виступав також за «Дніпро» та молдовський клуб «Зоря».  Протягом 2018-2020 років він грав у Данії за команди «Мідтьюлланн» та «Сеннер'юск». Згодом він повернувся до України у «Дніпро-1», де грає і зараз.

Довбик і нацзбірна

Вперше футболіст отримав запрошення до національної збірної України для контрольного матчу проти Мальти й відбору на чемпіонат світу 2018 року проти Фінляндії. Але в обох матчах він на поле не вийшов.

Пізніше його викликали до збірної на інший матч відбору на чемпіонат світу 2018 проти Ісландії, але і цього разу не дебютував. Вперше він вийшов на поле за збірну на останні 9 хвилин гри проти Казахстану на кваліфікаційному раунді у 2021 році.

На заміну він виходив і в другому таймі товариської гри проти Бахрейну. На Євро-2020 він значився у заявці, але жодного разу на полі не з'являвся - до матчу проти Швеції.

Що каже Довбик про перемогу?

Форвард збірної України Артем Довбик вже прокоментував перемогу в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 над Швецією, пише портал «UA-Футбол». Артем каже, що поки не усвідомлює, що він - герой матчу.

«Зараз тільки починаю приходити в себе... У мене немає слів просто. Такий збіг обставин, що треба було виходити. Тренер сказав, що треба виходити, допомагати партнерам по команді, чекати свій момент, шанс. Я його все-таки дочекався», - розповів футболіст.

Андрій Шевченко перед його виходом попросив Довбика завжди перебувати у штрафному майданчику і чекати свій шанс, намагатися чіплятися за м'яч.

«Думаю, це перемога для всієї країни. Для нас у такий важкий час, думаю, це дуже важлива перемога в плані емоцій. Нас, напевно, зараз весь світ знатиме. Думаю, це дуже важливо», - додав Довбик.

Нromadske.ua

 

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