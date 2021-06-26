Эрдоган объявил о начале строительства канала "Стамбул", дублирующего Босфор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу дал старт строительству мегапроекта - канала "Стамбул", который соединит Мраморное и Черное моря, и на который не будет распространяться конвенция Монтрё.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что текущий маршрут канала "Стамбул" - наиболее оптимальный и выбран из пяти альтернатив для будущей водной артерии.

Строительство канала "Стамбул" планируется завершить за 6 лет. Стоимость проекта оценивается примерно в 15 млрд долларов.

На новый канал не будет распространяться конвенция Монтрё о режиме проливов Босфор и Дарданеллы. КонвенцияМонтрё регулирует вопросы контроля над проливами Босфор и Дарданеллы и их использование торговыми кораблями других стран.

Конвенция дает Турции контроль над ними в пределах ее границ и гарантирует доступ для гражданских судов в мирное время, а также допускает ограничения доступа военных кораблей.

Цель крупнейшей инфраструктурной инициативы Турции - разгрузить Босфорский пролив, судоходство в которой ежегодно становится все более интенсивным.

Через Босфор - один из самых загруженных в мире морских путей - ежегодно проходит более 43 тыс. судов, тогда как этот показатель, согласно международным соглашениям, определен на уровне 25 тысяч.

По прогнозам властей Турции, поток судов между Черным и Мраморным морями после 2050 года достигнет 78 тыс., что повышает значимость создания новой морской артерии.

Канал протяженностью 45 км улучшит логистические возможности и инфраструктуру Турции.

Глубина канала составит в среднем 20,75 м, ширина - 275 м. Вдоль берегов канала "Стамбул" планируется построить новые города.

Через новый канал будет проложено шесть мостов.