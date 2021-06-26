В Киеве банда псевдоколлекторов вымогала деньги по несуществующим кредитам

От их деятельности пострадали более 60 тыс. человек.

СБУ разоблачила в Киеве масштабную схему вымогательства денег с граждан за незаконное оформление онлайн-кредитов, передает Апостроф.

От деятельности «коллекторов» пострадало более 60 тыс. человек. Схему организовали владельцы двух кредитно-финансовых учреждений. Используя базы данных своих клиентов, они оформляли на них вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возвращения. Размер «годовых» составлял более 1500%.

Злоумышленники также угрожали потерпевшим насилием и физической расправой, если те не заплатят долги. Мошенники привлекли более 50 так называемых «коллекторов», которые звонили «должникам» и психологически давили на них. Аферисты отправляли в банковские учреждения и контролирующие органы заведомо ложную отчетность о сложившейся задолженности и пеню.

«В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) УК продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушению», - говорится в сообщении правоохранителей.



