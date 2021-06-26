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Ученые нашли доказательства, что пандемия коронавируса бушевала еще 20 тыс. лет назад

  12   0 26.06.2021, 21:05 | Новости, Общество
Ученые нашли доказательства, что пандемия коронавируса бушевала еще 20 тыс. лет назад

В новом совместном исследовании ученые со всего мира пришли к выводу, что эпидемия коронавируса могла произойти около 20 тыс. лет назад в Восточной Азии. Об этом свидетельствуют изменения, которые она оставила в генах местных жителей.

Биолог-эволюционист Дэвид Энард из Университета Аризоны считает, что такие волны заболеваний могут происходить из поколения в поколение, пишет The New York Times. Предварительно известно, что упомянутая эпидемия коронавируса в Азии длилась по меньше мере несколько лет.

В ходе исследования деятели науки проанализировали ДНК тысяч людей из 26 разных популяций. Они искали гены, помогающие противостоять коронавирусу и нашли 42 таких у ряда жителей Восточной Азии. Примечательно, что эпидемия затронула лишь один регион и не распространилась дальше.

Ученые отмечают, что это исследование "должно заставить нас волноваться". Оно свидетельствует о том, что нынешняя пандемия может иметь значительные негативные последствия, если не взять ее под контроль при помощи вакцинации населения.

Доктор Яссин Суильми из Университета Аделаиды в Австралии предположил, что ученые, которые разрабатывают лекарства для борьбы с коронавирусом, могут захотеть детально изучить обнаруженные гены.

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