Десять стран НАТО израсходуют на военные нужды более 2% ВВП в 2021 году

Десять стран Североатлантического альянса израсходуют на военные нужды более 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП). Самую большую часть своего ВВП - 3,82% - на оборону в 2021 году выделит Греция.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

В свою очередь Соединенные Штаты выделят 3,52% своего ВВП на оборону, но при этом сумма составит 726 млрд долларов, что является самой большой из всех стран. Остальные 29 стран суммарно выделят 323 млрд долларов.

Отмечается, что суммарные военные расходы всех стран альянса в этом году вырастут на 4,1% в 2021 году и вновь превысят 1 трлн долларов, составив 1,05 трлн долларов.