США не рассматривают встречу Байдена с Путиным как перезапуск отношений между странами

Встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным не приведет к перезапуску отношений между странами. Однако есть темы, по которым Вашингтон и Москва могут сотрудничать.

Об этом сообщила старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат, передает CNN.

"Это точно не перезапуск. Президент (Байден - ред.) дал ясно это понять. Это не награда", - сказала Слоат.

Она уточнила, что Байден верит в то, что у США и России есть темы, по которым страны могут сотрудничать. "Например, стратегическая стабильность, которая важна не только для США, но и для наших европейских союзников", - добавила представитель Белого дома.

По ее словам, в ходе встречи с Путиным Байден планирует обсудить существующие между странами разногласия.

rbc.ua