СБУ задержала завербованного "МГБ ДНР" бойца ВСУ

Подозреваемый передавал информацию об одной из аэромобильных бригад ВСУ, задействованной в проведении ООС.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, который был завербован "министерством государственной безопасности ДНР", сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники установили, что по заданию кураторов злоумышленник собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС. Он также выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских военных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для диверсий фигурант собирал оружие и боеприпасы. Этот "арсенал" был изъят во время обысков у подозреваемого.

Злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.