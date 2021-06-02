"Ніхто з родичів тіло не впізнав": у Підмосков'ї недбалі лікарі "відправили на той світ" живого чоловіка, але він "воскрес"

У Підмосков'ї родичам видали тіло чоловіка – нібито їхнього померлого у лікарні дідуся, проте після похорону з'ясувалося, що родич живий, а у могилі – його сусід по палаті.

Про цей випадок повідомляє "112", уточнюючи, що цей випадок стався у Солнечногорську, інформує UAINFO.org.

Чоловіка шпиталізували з інсультом, він лежав у палаті з іншим пацієнтом. Коли родичам повідомили про смерть дідуся, ті приїхали у морг за тілом, але не змогли його впізнати. Однак лікар запевнив, що з померлими, які довго хворіли і яких давно не бачили рідні, таке трапляється.

Чоловіка поховали у сімейному склепі, проте незабаром з лікарні зателефонували і сказали, що дідуся можна забирати додому.

Згодом з'ясувалося, що помер його сусід. Причому на ліжку, яке було «закріплене» за «тим, хто вижив», який за документами вже значився «померлим». Те, що люди були переплутані, медики пояснювали їхнім станом. Мовляв, у обох була порушена мова, та й зовні вони були схожими.

Ситуація ускладнюється тим, що у даний момент проблема з документами не вирішується, і рідні не можуть помістити дідуся на реабілітацію в іншу медустанову. Та й передати рідним тіло померлого сусіда по палаті теж не завадило б. Проте ті поки що не озиваються…