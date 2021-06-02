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Величезна золота рибка: рибалки знайшли у череві мертвого кита скарб на $1,5 млн – ВВС

  10   0 02.06.2021, 22:56 | Новости, Мир
Величезна золота рибка: рибалки знайшли у череві мертвого кита скарб на $1,5 млн – ВВС

Єменські рибалки знайшли у туші кашалота рідкісну амбру вартістю півтора мільйона доларів.

Амбра - воскоподібні виділення, які утворюються у шлунку та кишечнику кашалотів. Згустки амбри особливо цінуються у парфумерії як фіксатори запаху та використовуються у дорогих парфумах, щоб довше утримувати їхній аромат., пише ВВС, інформує UAINFO.org.   

Знахідка в Аденській затоці

Тіло мертвого кашалота знайшли 35 рибалок у Аденській затоці на півдні Ємену. Це один з найбідніших регіонів у світі. У тілі тварини вони знайшли амбри на 1,5 млн доларів.

"Товариш покликав нас і сказав, що там кит і в ньому може бути амбра", - пригадує один з рибалок.

"Коли ми наблизилися, там був сильний запах й у нас з'явилося відчуття, що у киті може щось є", - додає він.

Рибалки витягнули кашалота на берег, а коли розрізали його тушу, то справді знайшли там амбру.

"Запах був не дуже, але це багато грошей", - посміхається рибалка.

"Її ціну нам було навіть важко уявити", - додає інший.

Через громадянську війну весь Ємен лежить у руїнах. За даними ООН, 80% країни загрожує голод. Але для цих рибалок їхня знахідка у кашалоті означає серйозні зміни в житті - кінець бідності.

Амбру віддавна цінували у медицині, для релігійних процесій та навіть як афродизіак. А зараз вона використовується у парфумерії для того, щоб запахи довше не вивітрювалися.

Прибуток від амби розділили порівну між усіма 35 рибалками. А вони поділилися грошима з тими, хто їм допомагав, а також найбіднішими людьми у своєму селі.

Самі ж рибалки купили собі нові будинки, машини та човни.

Як утворюється амбра

За даними експертів, лише кашалоти можуть виробляти амбру у своїх нутрощах, й зустрічається вона вкрай рідко - її знаходять у 1-5% цих ссавців, й лише у тілах самців.

Як кажуть вчені, клюви кальмарів, якими харчуються кашалоти, можуть пошкоджувати їхню слизову. Тож вони утворюють в'язку речовину, яка допомагає цим частинам кальмарів проходити через травну систему китів.

Це і є амбра.

Кашалоти перебувають під загрозою й продаж амбри заборонений у кількох країнах. Але у решті держав її вважають своєрідним "відходом", який можна використовувати.

За відсутності китобійного промислу джерелом амбри можуть бути лише випадкові її знахідки на березі - амбра може плавати й іноді її виносять хвилі.

Або ж цю речовину виявляють у тушах мертвих кашалотів.

Єменські ж рибалки продовжують ловити рибу.

"Це як сон, у який неможливо повірити. Але я буду продовжувати виходити у море, навіть якщо я нічого там не знаходитиму. Це у моїй крові", - каже рибалка, якому пощастило з "золотою рибкою".

ВВС

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