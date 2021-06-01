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Год работы системы автофиксации нарушений ПДД: в МВД подвели итоги и поделились планами на будущее

  5   0 03.06.2021, 00:15 | Новости, Авто
Год работы системы автофиксации нарушений ПДД: в МВД подвели итоги и поделились планами на будущее

1 июня 2021 года, исполнился год, как в Украине запустили систему автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. По этому поводу Министерство внутренних дел Украины провело брифинг.

В ходе мероприятия повели итоги работы системы и поделились планами на будущее, информирует UAINFO.org.

Замминистра МВД Антон Геращенко рассказал, что сегодня на дорогах Украины работает 130 камер фиксации. На 2021 год было закуплено 220 экземпляров, еще 180 в перспективе покупки. Планируется, что к 2024 году в Украине будет установлено 1500 камер.

Антон Геращенко добавил, что МВД совместно с Министерством инфраструктуры Украины закупили оборудование и запустили проект по фиксации скорости автомобилей в движении (фантомные патрули). На тесты вывели уже 4 автомобиля, которые оснастили специальным оборудованием. 

Еще одним амбициозным проектом станет привлечение водителей к фиксации нарушений ПДД при помощи смартфона. Водители будут предоставлять в МВД информацию о нарушителях и получать 10% от суммы штрафа.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий выступая на брифинге сообщил, что за год работы системы было выдано 1738119 постановлений о штрафах. Он добавил, что по сравнению с результатами прошлого года количество аварий с летальным исходом снизилось на 17%.

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