Год работы системы автофиксации нарушений ПДД: в МВД подвели итоги и поделились планами на будущее

1 июня 2021 года, исполнился год, как в Украине запустили систему автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. По этому поводу Министерство внутренних дел Украины провело брифинг.

В ходе мероприятия повели итоги работы системы и поделились планами на будущее, информирует UAINFO.org.

Замминистра МВД Антон Геращенко рассказал, что сегодня на дорогах Украины работает 130 камер фиксации. На 2021 год было закуплено 220 экземпляров, еще 180 в перспективе покупки. Планируется, что к 2024 году в Украине будет установлено 1500 камер.

Антон Геращенко добавил, что МВД совместно с Министерством инфраструктуры Украины закупили оборудование и запустили проект по фиксации скорости автомобилей в движении (фантомные патрули). На тесты вывели уже 4 автомобиля, которые оснастили специальным оборудованием.

Еще одним амбициозным проектом станет привлечение водителей к фиксации нарушений ПДД при помощи смартфона. Водители будут предоставлять в МВД информацию о нарушителях и получать 10% от суммы штрафа.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий выступая на брифинге сообщил, что за год работы системы было выдано 1738119 постановлений о штрафах. Он добавил, что по сравнению с результатами прошлого года количество аварий с летальным исходом снизилось на 17%.