МОЗ Беларуси сообщил о состоянии политзаключенного Латыпова после попытки суицида в зале суда

В Министерстве здравоохранения Беларуси заявили, что состояние здоровья политзаключенного Степана Латыпова, который пытался покончить с собой в зале суда, стабильное.

Об этом сообщает TUT.BY.

"Он был госпитализирован в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Пациент поступил по экстренным показаниям в 15:30. При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, была произведена обработка раны. На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза", - сообщают в Минздраве.





Накануне Степан Латыпов в ходе заседания суда воткнул себе ручку в горло.

#Belarus Political prisoner Sciapan Latypau attempted to cut his throat in the courtroom. He appeared in court with a swollen face and bruises, his arm is bandaged, witnesses say. He might have been beaten. It is horrible what they are doing with people. They are breaking them pic.twitter.com/vcDpIBqtqE — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) June 1, 2021

Перед этим он сказал: "ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) пообещал, что если я не признаю вину, будут уголовные дела против моих родных и соседей".

Степана Латыпова обвиняют по трем статьям УК Беларуси - организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1, 2 ст. 342), сопротивление милиции (ч. 2 ст. 363) и мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209).

Он был задержан 15 сентября, когда с другими местными жителями стоял на охране мурала с "диджеями Перемен", который коммунальщики регулярно уничтожали. Милиционеры стали разгонять собравшихся, Латыпов требовал от них представиться, и его жестко задержали, почти сразу в его квартире прошел обыск.

По словам отца Степана, с 11 апреля сына удерживали в ШИЗО с людьми с психическими расстройствами.

Степану Латыпову 40 лет. Он родился в Брестской области, учился в белорусской школе. Родители - биологи.

Степан по профессии арборист («древесный хирург» - древовод, специалист по обслуживанию деревьев и по уходу за ними как за индивидуальными организмами), а также промышленный альпинист пятого разряда.

Степан прошел профессиональную подготовку и сертификацию в Великобритании, имеет сертификат IRATA (для выполнения работ на высоте).

В Беларуси у Степана есть свое ИП, он - директор предприятия "Беларбо", которое занимается вырубкой деревьев в труднодоступных местах, кронированием, лечением.

Среди клиентов Латыпова - VIP-персоны, "Дипсервис", он приводил в порядок деревья в резиденции президента.

"Вечірні Вісті"