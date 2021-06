МОЗ Беларуси сообщил о состоянии политзаключенного Латыпова после попытки суицида в зале суда

В Министерстве здравоохранения Беларуси заявили, что состояние здоровья политзаключенного Степана Латыпова, который пытался покончить с собой в зале суда, стабильное.

Об этом сообщает TUT.BY.

"Он был госпитализирован в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Пациент поступил по экстренным показаниям в 15:30. При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, была произведена обработка раны. На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза", - сообщают в Минздраве.

Накануне Степан Латыпов в ходе заседания суда воткнул себе ручку в горло.

