Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:30

МОЗ Беларуси сообщил о состоянии политзаключенного Латыпова после попытки суицида в зале суда

13:02

Шотландские ученые успешно испытали "убийцу" раковых клеток

12:03

В Италии после 25 лет из тюрьмы вышел мафиози "Коза Ностры", убивший сотни людей

11:02

ВОЗ одобрила вакцину Sinovac

10:01

Бутусов: Министр обороны Таран подчиняет себе напрямую управление армией, чтобы победить в "войне" главкома ВСУ Хомчака

09:05

В Минске политзаключённый перерезал себе горло во время суда. ВИДЕО 18+

08:12

Травма COVID-19 изменила экономику и, возможно, навсегда – Bloomberg

07:00

Советским квартирам предрекли обвал цен. А новострои дорожают из-за доступной ипотеки

00:10

Меркель и Макрон потребовали от Дании и США объяснить шпионский скандал

20:02

Меркель и Макрон выступили за сохранение "нормандского формата": альтернативы нет

19:00

Бортник: "Год условно, три в уме" садит Стерненко на крючок власти

17:57

Путин – это крайняя форма мафиозного, террористического государства. Любой вариант после Путина будет лучше – Каспаров

16:56

Сазонов: В крайнем случае Шарий переберется в Россию. И будет вредить оттуда. Вот только сам он точно не в восторге от такого варианта: Воронеж – не Испания

16:40

ОККО продает бензин с запрещенной концентрацией бензола и ставит под угрозу здоровье людей, – исследование CarPoint

15:55

Юрий Романенко: ЖК "Университет будущего" и я не лох

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Шотландские ученые успешно испытали "убийцу" раковых клеток

  4   0 02.06.2021, 13:02 | Новости, Общество
Шотландские ученые успешно испытали "убийцу" раковых клеток

Ученые из Эдинбургского университета успешно испытали препарат, способный убивать раковые клетки, не повреждая расположенные рядом здоровые ткани. Об этом сообщила газета Evening Standard, пишет Корреспондент.

Как известно, раковые клетки нуждаются в большем количестве энергии, чем здоровые. Специалисты комбинировали молекулу SeNBD с химическим пищевым соединением, чтобы вынудить злокачественные клетки "поглотить" ее, не подозревая о губительном эффекте.

SeNBD является фотосенсибилизатором - она убивает клетки только при свете. Это означает, что хирург может сам определить, когда активизировать препарат, что снижает возможности повреждения здоровых тканей и вероятность побочных эффектов.

Авторы эксперимента сравнили препарат с "троянским конем". При этом подчеркивается, что необходимо провести дополнительные испытания его безопасности.

"SeNBD - один из самых маленьких когда-либо созданных фотосенсибилизаторов, и его использование в качестве "троянского коня" открывает много новых возможностей в интервенционной медицине для уничтожения злокачественных клеток без воздействия на окружающие здоровые ткани", - отметил ведущий исследователь Марк Вендрелл.

Корреспондент

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (32)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]