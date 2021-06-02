Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:57

Якщо суддя – фанат Сталіна, то не принципово, є "суд у смартфоні" чи ні, – Жернаков

15:30

Українські десантники беруть участь в міжнародних навчаннях "Сейбер Гардіан –2021" в Угорщині. ФОТО

15:06

В Ізраїлі обрали нового президента

14:03

Спиридонов: Приближается шторм. В числе ближайших очевидных последствий "побитых горшков" между Ахметовым и Зеленским – смена премьер-министра

13:30

МОЗ Беларуси сообщил о состоянии политзаключенного Латыпова после попытки суицида в зале суда

13:02

Шотландские ученые успешно испытали "убийцу" раковых клеток

12:03

В Италии после 25 лет из тюрьмы вышел мафиози "Коза Ностры", убивший сотни людей

11:02

ВОЗ одобрила вакцину Sinovac

10:01

Бутусов: Министр обороны Таран подчиняет себе напрямую управление армией, чтобы победить в "войне" главкома ВСУ Хомчака

09:05

В Минске политзаключённый перерезал себе горло во время суда. ВИДЕО 18+

08:12

Травма COVID-19 изменила экономику и, возможно, навсегда – Bloomberg

07:00

Советским квартирам предрекли обвал цен. А новострои дорожают из-за доступной ипотеки

00:10

Меркель и Макрон потребовали от Дании и США объяснить шпионский скандал

20:02

Меркель и Макрон выступили за сохранение "нормандского формата": альтернативы нет

19:00

Бортник: "Год условно, три в уме" садит Стерненко на крючок власти

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Спиридонов: Приближается шторм. В числе ближайших очевидных последствий "побитых горшков" между Ахметовым и Зеленским – смена премьер-министра

  19   0 02.06.2021, 14:03 | Новости, Политика
Спиридонов: Приближается шторм. В числе ближайших очевидных последствий "побитых горшков" между Ахметовым и Зеленским – смена премьер-министра

"Больше года Ринат Ахметов имел отличные отношения с президентом Владимиром Зеленским и фактически, был главным «придворным олигархом». Многие министры, включая даже премьер-министра Дениса Шмыгаля, были подобраны с учётом его интересов и пожеланий.  Но теперь, по моим данным, отношения между Ахметовым и Офисом президента заметно обострились", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Николай Спиридонов, информирует UAINFO.org.

"Основных причин, судя по всему, две: готовящийся законопроект о деолигархизации и попытки власти собрать больше налогов с крупного бизнеса, в том числе и с предприятий Ахметова.

Ухудшение отношений можно отследить и по тональности информационного телеканала Ахметова «Украина 24». Если раньше там, в основном, поддерживали президента и 75-80% приглашённых гостей были лояльны к ОП, то сейчас ситуация заметно изменилась и критика по отношению к Зеленскому звучит всё чаще.

В числе ближайших очевидных последствий «побитых горшков» - смена Премьер-министра. Дениса Шмыгаля изначально связывали с Ахметовым и в изменившейся ситуации вряд ли ему удастся долго усидеть в своём кресле.

Приближается шторм...", - подытоживает Спиридонов.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (33)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]