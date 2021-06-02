Спиридонов: Приближается шторм. В числе ближайших очевидных последствий "побитых горшков" между Ахметовым и Зеленским – смена премьер-министра

"Больше года Ринат Ахметов имел отличные отношения с президентом Владимиром Зеленским и фактически, был главным «придворным олигархом». Многие министры, включая даже премьер-министра Дениса Шмыгаля, были подобраны с учётом его интересов и пожеланий. Но теперь, по моим данным, отношения между Ахметовым и Офисом президента заметно обострились", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Николай Спиридонов, информирует UAINFO.org.

"Основных причин, судя по всему, две: готовящийся законопроект о деолигархизации и попытки власти собрать больше налогов с крупного бизнеса, в том числе и с предприятий Ахметова.

Ухудшение отношений можно отследить и по тональности информационного телеканала Ахметова «Украина 24». Если раньше там, в основном, поддерживали президента и 75-80% приглашённых гостей были лояльны к ОП, то сейчас ситуация заметно изменилась и критика по отношению к Зеленскому звучит всё чаще.

В числе ближайших очевидных последствий «побитых горшков» - смена Премьер-министра. Дениса Шмыгаля изначально связывали с Ахметовым и в изменившейся ситуации вряд ли ему удастся долго усидеть в своём кресле.

Приближается шторм...", - подытоживает Спиридонов.