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В Италии после 25 лет из тюрьмы вышел мафиози "Коза Ностры", убивший сотни людей

  39   0 02.06.2021, 12:03 | Новости, Мир
В Италии после 25 лет из тюрьмы вышел мафиози "Коза Ностры", убивший сотни людей

1 июня в Италии закончился 25-летний срок заключения бывшего мафиози из преступной группировки "Коза Ностра" Джованни Бруска. Своими руками гангстер по прозвищу "Свинья" убил сотни людей, включая детей и женщин.

Об этом сообщает итальянское издание L'Espresso.

В 1996 году преступнику грозил пожизненный срок, но он охотно согласился работать со следствием, сдав своих подельников в крупнейших преступлениях, совершенных ими в составе легендарной мафиозной группы.

23 мая 1992 года в пригороде Палермо на Сицилии 5 тонн тротила уничтожили 100 м асфальтированной дороги и бронированный автомобиль, в котором вместе с женой находился Джованни Фальконе, городской управляющий, известный своей активной борьбой против итальянской мафии. Оба супруга скончались, что вызвало стихийный резонанс в обществе и привело к полномасштабным операциям по войне с преступными группировками в Италии.

Именно тогда Бруска и десятки других членов "Коза Ностра" были арестованы. Однако спустя четверть века преступник вышел на свободу, "полностью искупив свою вину".

Власти города и обычные итальянцы обеспокоены этим фактом, родственники жертв Бруски обратились в правоохранительные органы с требованием пересмотреть приговор для "мясника".

"Давайте не будем забывать, что он предоставил сведения о взрыве на Сицилии и в Италии, а также рассказал следствию важную информацию по нескольким серьезным преступлениям, совершенным "Коза Ностра" в 1980-1990-х годах", - ответил прокурор на сетования граждан.

В течение четырех лет итальянская полиция будет совершать дистанционный надзор за Бруской для предупреждения возможных преступлений и сотрудничества с мафией.

Обозреватель

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