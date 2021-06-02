ВОЗ одобрила вакцину Sinovac

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцину от коронавируса Sinovac китайского производства для экстренного применения в мире. Об этом сообщила пресс-служба женевской штаб-квартиры ВОЗ, пишет Корреспондент.

"ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства", - говорится в сообщении.

Эта вакцина производится фармацевтической компанией Sinovac, расположенной в Пекине.

В ВОЗ отметили, что в мире наблюдается огромная потребность в многочисленных вакцинах против COVID-19, чтобы решить проблему отсутствия равенства в доступе к препаратам для иммунизации.

В ВОЗ пояснили, что включение той или иной вакцины в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения, является предварительным условием для международных закупок и поставок через COVAX. Кроме того, это дает возможность странам ускорить свои внутренние процедуры по одобрению импорта и применения вакцин против COVID-19.