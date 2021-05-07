Расставание не было мирным: Мелинда Гейтс арендовала остров, чтобы скрыться от прессы и мужа

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда давно планировали развод, а их расставание не было мирным, сообщает TMZ со ссылкой на источники, пишет НВ.

Собеседники издания рассказали, что пара планировала официально объявить о разводе еще в марте текущего года.

Мелинда Гейтс арендовала остров Каливни в Гренаде по цене $132 тысячи за ночь. Здесь она вместе с детьми должна была скрываться от внимания прессы после заявления о расставании.

При этом Билла Гейтса в эту поездку не позвали, отметили источники.

В материале издания говорится, что расставание Билла и Мелинды Гейтс не было мирным и большая часть семьи злилась на основателя Microsoft за различные совершенные им поступки. Источники добавили, что практически вся семья встала на сторону Мелинды.

НВ