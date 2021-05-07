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Ученые подсчитали, какова вероятность возникновения тромбоза после прививки AstraZeneca

  161   0 07.05.2021, 18:06 | Новости, Общество
Ученые подсчитали, какова вероятность возникновения тромбоза после прививки AstraZeneca

Группа датских и норвежских ученых проанализоровала частоту возникновения тромбозов после использования препарата Oxford-AstraZeneca против COVID-19 и установила, что абсолютные риски являются небольшими в контексте доказанных преимуществ вакцинации. Результаты исследования были опубликованы в журнале The BMJ 5 мая.

Для анализа использовали данные из общенациональных регистров здравоохранения двух стран. В выборку попали 148 792 человека в Дании (средний возраст 45 лет, 80% женщины) и 132 472 человека в Норвегии (средний возраст 44 года, 78% женщины), которые получили первую дозу Oxford-AstraZeneca с 9 февраля по 11 марта 2021 года.

Ученые отследили показатели 28-дневного обращения в больницу по поводу инцидентов с артериальными осложнениями, венозной тромбоэмболией, тромбоцитопенией, нарушениями свертывания крови и кровотечениями среди вакцинированных людей и сравнили их с общими ожидаемыми показателями населения двух стран.

В ходе исследования в вакцинированной группе зафиксировали 59 венозных тромбоэмболических событий по сравнению с 30 ожидаемыми на основе показателей заболеваемости в общей популяции. Это соответствует 11 случаям на 100 000 вакцинаций Oxford-AstraZeneca.

Также наблюдалась более высокая, чем ожидалась, частота тромбоза вен головного мозга: 2,5 случая на 100 000 вакцинаций или 1 на 40 000 реципиентов вакцины.

При этом ученые не обнаружили увеличения количества артериальных осложнений. Несколько повышенными оказались лишь показатели тромбоцитопении и кровотечений, на которые могло повлиять усиленное наблюдение.

В группе получивших препарат Oxford-AstraZeneca было зарегистрировано 15 смертей по сравнению с ожидаемыми 44.

В целом авторы исследования пришли к выводу, что "риски венозных тромбоэмболических событий, описанные в исследовании, небольшие, и результаты следует интерпретировать в контексте преимуществ вакцинации против COVID-19 как на общественном, так и на индивидуальном уровне".

Подчеркивается, что, "учитывая почти 70% -ную защиту Oxford-AstraZeneca от потенциально смертельной инфекции, соотношение риска и пользы вакцины в сценарии пандемии и на уровне популяции, вероятно, останется благоприятным".

Корреспондент

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