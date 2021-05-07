Сергей Гармаш: Обстрелами на Донбассе во время визита Блинкена Россия навязывает Украине диалог с марионетками "ЛДНР"

"Демонстративные убийства на фронте именно во время визита Госсекретаря США в Украину - явное продолжение спектакля, который был устроен российской стороной на последней ТКГ, когда Москва, якобы, находила компромисс с Киевом, а ОРДЛО не соглашались с ними, и ожидаемый прогресс стопорился", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Сергей Гармаш, информирует UAINFO.org.

"Всё для того, чтоб показать, что Донецк с Луганском - самостоятельные субъекты и договариваться по Донбассу нужно не с Москвой, а с ними: хотите мира - признайте субъектность ОРДЛО. Сейчас они убивают с той же целью - показать и Киеву и США, что Вашингтон ни Москве ни Донецку с Луганском - не указ, поэтому с ними "придется" разговаривать, "или, мы будем убивать".

Эта тактика уже использовалась Путиным, когда, после его квалификации Байденом как "убийцы", он согнал войска к границе с Украиной. И Байден позвонил... Теперь они ждут, что приемчик сработает и в навязывании Киеву (под давлением Вашингтона) диалога с российскими марионетками. Принуждение к диалогу силой. Но такой диалог под угрозой убийства изначально не способен принести мир. Он может быть лишь легализацией дальнейших убийств "по согласию" жертвы", - завершает Гармаш.