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Ученые назвали идеальное время для завтрака и рассказали, чем может грозить "опоздание"

  21   0 01.12.2021, 11:00 | Новости, Общество
Ученые назвали идеальное время для завтрака и рассказали, чем может грозить "опоздание"

Наилучшее время для завтрака, когда он может принести наибольшую пользу - с 6 до 7 утра. В это время организм получает от него максимум пользы, а вот оттягивание приема пищи может грозит рядом проблем со здоровьем.

Как рассказал Еxpress со ссылкой на исследователей из Городского университета Нью-Йорка, очень многие люди завтракают в неправильное время, чем увеличивают риск возникновения у них серьезных заболеваний.

Согласно выводам исследователей, ранний прием пищи помогает избежать деменции и рака кишечника.

Свои выводы исследователи сделали на основе многолетнего наблюдения за 34 тыс. американцев. Чтобы выяснить, связано ли время завтрака каким-либо образом с продолжительностью жизни, авторы наблюдения просили исследуемых записывать их время приема пищи. Все участники исследования были старше 40 лет, а исследовательский проект длился несколько десятилетий.

В течение этого времени в рамках исследования участники записывали, когда они ели, а ученые сравнивали, когда они ели, с показателями смертности в ходе исследования.

"Результаты показали, что завтрак с 6 до 7 утра снижает шансы преждевременно умереть от сердечных заболеваний или рака на шесть процентов по сравнению с теми, кто завтракает в 8 утра. Этот разрыв оказался больше по сравнению с теми, кто ел в 10 часов утра: у тех, кто ел на четыре часа раньше, вероятность ранней смерти на 12 процентов оказалась ниже", - сказано в статье.

Также исследование показало, что те, кто поздно завтракают, рискуют заболеть диабетом.

"Пищевые часы - это система внутри вашего тела, которая опосредует и контролирует высвобождение инсулина и других гормонов, связанных с перевариванием пищи. Теория состоит в том, что если вы будете постоянно есть позже, когда ваше тело вырабатывает меньше инсулина, уровень глюкозы в крови повысится. В результате это приводит к последующему увеличению вероятности развития таких состояний, как ожирение, диабет второго типа и болезни сердца", - объяснили специалисты.

Они же допустили, что наиболее полезным в раннее время завтрак стает из-за того, что организм спал ночью и долгое время не получал пищи.

"Организм использует много запасов энергии для роста и восстановления в течение ночи, а сбалансированный завтрак помогает восполнить энергию", - допустили ученые.

Они добавили, что завтрак помогает повысить чувство насыщения и снижает ежедневное потребление калорий.

В то же время, в статье отмечено, что в последнее время среди британцев растет популярность позднего завтрака, когда первый прием пищи приходится на 10, а то и 11 часов. По мнению экспертов, такой сдвиг в рационе приведет к всплеску хронических заболеваний позже.

Обозреватель

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