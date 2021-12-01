Одноголосним рішенням Атестаційної колегії МОН Киву залишили без наукового ступеня

Депутат ОПЗЖ Ілля Кива більше не зможе претендувати на науковий ступінь. У МОН переглянули відповідне рішення Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості.

Про це у Facebook заявила народна депутатка з фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Верховної Ради Юлія Гришина, інформує УНІАН.

Одноголосне рішення про скасування рішення спецради Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості про присудження Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук з держуправління ухвалила ввечері 30 листопада Атестаційна колегія МОН.

Керівника спецради, наукового керівника та опонентів позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.

Нагадаємо, раніше у МОН заявляли, що не позбавляли Киви ступеня кандидата наук, оскільки депутату не було його присуджено.

26 квітня нардеп Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління.

16 листопада він заявив, що слідом за вилученням нагородної зброї його також позбавили звання кандидата наук.

Як Кива захищав дисертацію

На захист кандидатської дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації", а троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід в аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості.

За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю Правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право. Також він навчався в Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива сказав, що тепер "наукове співтовариство стало сильнішим".

ЗМІ з'ясували, що депутат додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і відзначив конференції, в яких не брав участі.

Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили.

"Вечірні Вісті"