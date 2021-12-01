Опитування КМІС: 58,2% українців не підтримують другий термін Зеленського

Більшість українців не хочуть, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін. Про це свідчать результати опитування, проведеного 26-29 листопада 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології "(КМІС), інформує UAINFO.org.

Респондентам поставити питання: Чи підтримуєте Ви, щоб Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році?

Тож виявилось, що 58,2% українців не підтримують ця ідею, а навпаки підтримують - 34,3% опитуваних.

Також респондентів запитали: Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямку?

За останній місяць з 61,7% до 65,9% зросла частка тих, хто вважає, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Водночас з 22,7% до 18,6% знизилася частка тих, хто говорить про правильний напрямок справ.

Читайте також: 18,7%: Рейтинг президента Зеленського катастрофічно впав

Упродовж 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.