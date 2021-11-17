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"Слуга народу" Богуцька не хоче вакцинуватися проти коронавірусу навіть за 50 тисяч доларів (відео)

  7   0 17.11.2021, 12:04 | Новости, Общество
"Слуга народу" Богуцька не хоче вакцинуватися проти коронавірусу навіть за 50 тисяч доларів (відео)

Нардеп від фракції Слуга народу Єлизавета Богуцька заявила, що не вакцинуватиметься проти коронавірусу навіть за 50 тисяч доларів.

Про це вона заявила журналістам у кулуарах Верховної Ради у вівторок, 16 листопада, інформує НВ.

Свою позицію Богуцька пояснила так: раніше вона вже «контактувала» з інфікованими коронавірусом людьми і тому вважає, що у неї виробився природний імунітет. Також, на думку депутата, будь-які медичні маніпуляції "не повинні підтримуватися фінансово".

На запитання журналістів про те, що вона робитиме, коли в її організмі закінчуватиметься антитіла до коронавірусу, Богуцька відповіла:

«Як кажуть у МОЗ, хвороба не вивчена. А якщо хвороба не вивчена, тоді не вивчено й те, скільки триматиметься імунітет», - заявила вона.

Богуцька вважає, що МОЗ «принижує людей, які перехворіли і мають імунітет». Вона також вважає, що «якщо і хворіють вдруге, то набагато легше, ніж вперше».

16 листопада на своїй сторінці у Facebook вона також розкритикувала ініціативу президента України Володимира Зеленського.

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що всі вакциновані від коронавірусу двома дозами зможуть отримати 1000 грн для відвідування культурного заходу чи подорожей Україною.

UAINFO

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