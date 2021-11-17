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Меркель розширює свій офіс після звільнення – Der Spiegel

  5   0 17.11.2021, 12:44 | Новости, Мир
Меркель розширює свій офіс після звільнення – Der Spiegel

Після виходу з канцелярії Ангелі Меркель нададуть офіс із дев'ятьма співробітниками, що майже вдвічі більше, ніж вимагає бюджетний комітет.

Про це повідомив журнал Der Spiegel із посиланням на лист Міністерства фінансів ФРН, інформує ZN.UA.

Меркель нададуть керівника офісу із зарплатою в €10 412 та його заступника. Крім цього, в бюро працюватимуть два секретарі та менеджери, є одна посада для офісного службовця і дві - для водіїв.

«Існує потреба у нових постійних посадах та посадах, які неможливо задовольнити жодним іншим способом», - пише державний секретар з фінансів Беттіна Хагедорн. Вони фінансуватимуться за рахунок ліквідації вакантних посад в Міністерстві оборони.

Як зазначає видання, забезпечення роботи офісів колишніх канцлерів і президентів ФРН неодноразово критикували. У 2019 році комітет Бундестагу з бюджету проголосував за те, щоб обмежити кількість працівників таких бюро до п'яти, а також обмежити рівень їхньої зарплати.

Плани переформування офісу Меркель також спричинили критику.

«Пані Меркель завжди зображували скромним канцлером. Очевидно, з цим покінчено. Розкішна ситуація вашого майбутнього офісу створює враження, що ви бажаєте відкрити тіньове відомство канцлера. Очевидно, що міністр фінансів (Олаф) Шольц по вуха у боргах перед вами. Іншого пояснення цим надмірностям немає», - заявила заступник голови Лівої партії Гезін Летч.

ZN.UA

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