Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:54

ЄС не надаватиме військову допомогу Україні — Борель

10:01

"Реальна статистика по ковіду страшніша за ту, яку ви читаєте", – Ольга Голубовська

09:04

У мережі порівняли вартість проїзду в Києві та Варшаві: результат – несподіваний

07:59

Окупанти стріляють з мінометів та артилерії, поранений український військовий

07:10

Путин одержим Украиной и будет мстить – The Spectator

23:59

Шмыгаль сказал, откуда возьмут деньги на "Вовину тысячу"

23:16

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

20:00

Прилипко: Будет ли война?

19:00

Лють "антивакцинатора": боєць ММА з РФ всадив кістку в горло лікаря і добив його ножем

18:01

Клімкін: Німеччина домовилася з Путіним про газ через нашу голову

17:10

У російському місті задушили посіпаку "Мотороли" – соцмережі

15:57

Генерал США назвав місце, де Росія може почати нову агресію: під загрозою країни Балтії

15:00

Нардепа Дмитрука офіційно виключили зі складу фракції "Слуга народу"

13:59

Никакого кэша! В Офисе президента рассказали, как можно будет получить тысячу Зеленского и на что потратить

13:07

Альфреда Хичкока обвинили в сексуальных домогательствах

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

ЄС не надаватиме військову допомогу Україні — Борель

  3   0 17.11.2021, 10:54 | Новости, Политика
ЄС не надаватиме військову допомогу Україні — Борель

ЄС має з Україною Угоду про асоціацію, але це не передбачає оборонного альянсу, тож у разі загострення ситуації на кордонах Україна може й надалі розраховувати на політичну, дипломатичну, економічну та фінансову допомогу з боку Європейського Союзу.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС з питань оборони заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У нас немає військового альянсу з Україною. Тож якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні - ми будемо продовжувати діяти точно таким же чином, в рамках дій, які були запроваджені з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі. Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу", - сказав Боррель./

Він зауважив, що ЄС дуже уважно стежить за розвитком ситуації в Україні. За його словами, ЄС має лише ту інформацію щодо поточної ситуації на східному кордоні України, яка була надана українською та американською сторонами.

Разом з цим Боррель нагадав, що двостороння Угода про асоціацію, яку уклали ЄС і Україна, охоплює широке коло питань, але не передбачає створення військового союзу.

«Ми маємо Угоду про асоціацію, Східне партнерство, які охоплюють широке коло питань. Ми маємо солідарність з Україною, і ми залучені до зусиль із захисту та підтримки територіальної цілісності України. Все буде продовжуватися саме таким чином», - зауважив високий представник ЄС./

Як повідомляв Укрінформ, за даними Головного управління розвідки Міноборони, станом на початок листопада біля українського кордону і на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією зосереджено угруповання військ (сил) загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб. Уряди Сполучених Штатів, Німеччини і Франції, союзники по НАТО та ключові інституції ЄС висловили солідарність з Україною та застерегли Росію від ескалації військової напруги навколо України.

"Вечірні Вісті"

Лента статей

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (375)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]