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"Довкола нереально багато добрих людей". Вдова забитого до смерті копа з Чернігова записала щемливе звернення. ВІДЕО

  12   0 06.10.2021, 16:03 | Новости, Общество
"Довкола нереально багато добрих людей". Вдова забитого до смерті копа з Чернігова записала щемливе звернення. ВІДЕО

Жінка розповіла, що вона не одразу змогла повірити у смерть чоловіка / фото - Facebook Вероніки Єрохіної

Вероніка Єрохіна, вдова забитого до смерті копа з Чернігова, записала щемливе звернення до українців. Жінка зізналася, що ніколи не буде дивитися відео, на якому вбивають її коханого. Також вона подякувала усім, хто її підтримує. 

Своє відеозвернення Вероніка  опублікувала на Facebook, інформує UAINFO.org.

Дружина вбитого Артура Єрохіна розповіла, що вона не одразу змогла повірити у смерть чоловіка. Вона не випускала з рук телефон та чекала, що коханий їй зателефонує. Лише згодом вдова зрозуміла, що вона більше ніколи не почує голос чоловіка. 

 

Жінка розповідає, що рідні сварилися на неї та вважали, що вона буде шукати в інтернеті відео зі своїм чоловіком. У мережі є вже декілька роликів, на яких можна побачити жорстоке побиття копа та останні хвилини його життя. Проте Вероніка  каже, що ніколи не дивитиметься ті відео, бо не хоче бачити фрагменти трагедії, у якій загинув батько її дітей. 

Окрім цього, вдова подякувала усім українцям, які підтримують її та її родину. Каже, навіть не очікувала, що стільки людей будуть їй писати. Небайдужі пропонували допомогти з дітьми, надсилали кошти та просто підтримували жінку. 

Єрохіна зізналася, що вона сама не знає, звідки у неї стільки сил. Жінка обіцяє жити заради дітей, які залишилися без батька. Саме доньку та сина вона називає своєю силою, яка не дає їй здаватися. 

Нагадаємо, уночі 2 жовтня в Чернігові група молодиків жорстоко побила двох поліцейських, обидва перебували у відпустці та були в цивільному одязі. Внаслідок цього один із них загинув.  

За інформацією місцевих ЗМІ, причиною нападу стало зауваження, яке правоохоронці зробили компанії молоді в супермаркеті. Підлітки вирішили помститися. Один з учасників знімав побиття на телефон. 

Поліцейському Артуру Єрохіну, якого до смерті побила компанія юнаків в Чернігові, нанесли понад 20 ударів у голову. Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці доставили до Чернігівського районного відділу поліції шістьох молодиків. Чотирьом з них, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським, 3 жовтня слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрювані - чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому - 18.

UAINFO

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