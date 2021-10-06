Когда "понты дороже денег": зачем Россия отправила на МКС "киноэкипаж"

Во вторник, 5 октября, российские СМИ сообщили, что к Международной космической станции (МКС) отправился дряхлый корабль "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту, командир экипажа - космонавт Антон Шкаплеров. Все эти люди - друзья Рогозина-младшего, недавно уронившего новый "Туполев", пишет Newssky.

Запуск состоялся с космодрома Байконур в 11:55, к 12:04 старенький корабль не без труда вышел на орбиту. В полете экипаж проведет три часа 17 минут, стыковка с модулем "Рассвет" МКС запланирована на 15:12. В ЦУПе надеялись, что на МКС кинодеятели прибудут в своем естественном виде, а не в форме котлеток, пишет Информационное сопротивление.

Как пишут журналисты, «на МКС съемочная группа будет работать над фильмом „Вызов"», который «должен стать первой художественной лентой, снятой в космосе». В космосе планируется отснять порядка 35 минут итогового хронометража, который войдет в фильм. На Землю экипаж вернется через 12 дней - 17 октября. В чем художественность - неясно, ведь после внебрачных похождений первого вице-премьера Андрея Белоусова, эта тема - вновь табу.

На сайте Роскосмоса сказано, что «фильм с рабочим названием „Вызов" - о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для решения важной задачи». По задумке госкорпорации, «проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих». Правда, вряд ли для обнищавших россиян.

А то мало ли - может, мир на примере последних полетов команд Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона не понял, что монополия россиян с их древними ракетами рухнула.

Россия пыталась пиариться на съемках «первой художественной ленты, снятой в космосе» задолго до отправки съемочной группы. Эту тему СМИ умудрились «промусолить» даже сочиняя отчет о недавней малоприятной для Владимира Путина встрече с Реджепом Эрдоганом, которая состоялась 29 сентября в Сочи.

В частности, как сообщил «Коммерсантъ», «господин Эрдоган торопился, так что, по сведениям „Ъ", обошлось даже без обеда», «к тому же и господин Путин готовился еще к одному большому совещанию - по развитию космической отрасли». «А там все неплохо. Ведь, похоже, уже ничто не помешает России стать первой страной, которая снимет в космосе игровой фильм. Это даже не укладывается в голове. Ведь Голливуд не переживет. Как это может быть? Почему опять русские? Ведь хотя бы это в космосе должны были первыми сделать те, кто делает кино на Земле. И нет, опять эти?! На такие вопросы ни у кого в Соединенных Штатах не будет удовлетворительных ответов. Потому что это вопросы только к самим себе. А врать себе бессмысленно. Про подготовку к новому историческому полету было заслушано в этот день и в Бочаровом Ручье. С особым удовлетворением. Мстительным, конечно», - в духе желтой прессы отрапортовало деловое издание.

Но пиар получился, мягко говоря, с душком. Не говоря уже о том, что господин Эрдоган свои авиакосмические контракты подписал с украинцами.

В частности, в июне из-за критики проекта был уволен последний космонавт в руководстве Роскосмоса. Советский и российский авиационный спортсмен и космонавт, с октября 2005 до июня 2015 года рекордсмен Земли по суммарному времени пребывания в космосе, Герой Советского Союза и Герой РФ Сергей Крикалев был снят с должности исполнительного директора и переведен в советники за критику проекта съемок на МКС. Публичная порка последнего именитого советского космонавта неприятно удивила многих.

Несмотря на цензуру, его позицию поддержали коллеги. В частности, российский космонавт, Герой РФ, летчик-космонавт РФ Федор Юрчихин в комментарии «Новой газете» рассказал, что из-за съемок «сломана программа космических полетов 2021 года». По его словам, «программа научных экспериментов формируется не вдруг, довольно долго», и «по старой программе на борту было три человека», а из-за съемок «выбросили треть рабочего времени - теперь на борту планируется два человека в течение года».

Коллег поддержал космонавт-испытатель, президент Московского космического клуба Сергей Жуков. По его словам, «любой полет космического туриста, особенно скоропалительный, негативно воспринимается профессиональными космонавтами». «Их легко понять: космонавт готовится к полету много лет, и когда правое (а то и левое) кресла „Союза" отдают пассажирам, это отодвигает для кого-то срок экспедиции на орбиту, а кому-то может пресечь последнюю возможность встречи с космосом. На кладбище в Леонихе немало могил космонавтов, так и не слетавших в космос и не оказавшихся долгожителями», - рассказал он «Новой газете».

Помимо, связанных непосредственно со съемками в космосе, Роскосмос сотрясали и другие скандалы. На днях стало известно, что прибыль Роскосмоса за год упала в 42 раза, а доходы Дмитрия Рогозина - выросли вдвое. Государственное предприятие полностью разворовано. Каждая третья цель провалена. Из 83 мероприятий, на которые выделено финансирование, выполнить удалось только 53.

У Дмитрия Олеговича, по традиции, все неудачи списывают на пандемию и санкции, а 83,1 млн руб. ($1,2 млн) годового дохода объясняют двумя премиями. При этом зарплаты рядовых космонавтов составляют порядка 60-90 тыс. руб. ($800-1300) в месяц.

Кроме того, российские СМИ едва не каждый день сообщают об «успехах» Роскосмоса: «Роскосмос отложил запуск первой российской автоматической станции на Луну», «Рогозин объяснил, почему Роскосмос отложил создание лунной ракеты», «Экипаж МКС сообщил о дыме и запахе сгоревшего пластика в российском модуле», «В российском сегменте МКС нашли плесень», «В российском сегменте МКС сломался туалет», «Российский сегмент МКС лишился одного стыковочного узла из-за трещин в модуле „Звезда"» и прочее.

Правда, скоро этих новостей станет меньше. На днях Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, сбор которых может послужить поводом для включения в список физлиц - иностранных агентов. Едва ли не половина документа (28 пунктов) касается работы Роскосмоса в частности и космической отрасли в целом. Вероятно, Рогозин вовремя откашливает процент своим кремлевским покровителям, что и обеспечивает ему и его ловкому сыну неприкосновенность.

Знаково, что под запретом оказались «сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос в одной или нескольких областях деятельности».

Ну и в качестве эпилога. Корабль «Союз МС-19» с актрисой Пересильд и режиссером Шипенко на борту не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме из-за отказа автоматики. Его удалось пристыковать в ручном режиме. Аминь.

Информационное сопротивление