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Демократи стурбовані падінням рейтингів схвалення Байдена — The Washington Post

  8   0 06.10.2021, 15:02 | Новости, Мир
Демократи стурбовані падінням рейтингів схвалення Байдена — The Washington Post

Демократична партія США виправдано стурбована падінням рейтингів схвалення роботи президента Джо Байдена. Загальні рейтинги схвалення Байдена досить тривожні. Лише 45,1 % американців підтримують його роботу, тоді як 47,9 % не схвалюють. Це робить Байдена менш популярним на нинішньому етапі президентства, пише The Washington Post, інформує ZN.UA.

Серед людей, які не підтримують ні Демократичну, ні Республіканську партію, так званих "незалежних респондентів", Байден настільки ж непопулярний, як і його попередник Дональд Трамп на цьому етапі свого президентства.  

В середньому лише 39 відсотків "незалежних респондентів" схвалили результати Байдена в трьох опитуваннях. Для порівняння, за той самий період рейтинг схвалення Трампа становив 38 відсотків.

Це означає, що Байден "втрачає показники".

Корисно також розглянути контекст опитувань Трампа: вони були проведені лише через п'ять тижнів після мітингу "Об'єднайте правих" у Шарлотсвіллі, де неонацисти "шокували" США.

Суперечливий радник Трампа Стівен Беннон був звільнений лише за місяць до проведення опитувань. Інформація про електронні листи від колишнього голови виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта, де детально описувалося, як радник Трампа намагався налагодити зустріч із російським мільярдером, близьким до президента Росії Володимира Путіна, з'явилася за кілька днів до опитувань, а розслідування навколо спецпрокурора Роберта Мюллера щодо кампанії Трампа лише набирало обертів. 

Той факт, що Байден настільки ж непопулярний, як був Трамп, показує, у яку політичну пастку потрапив нинішній президент США. Дійсно, Байдену доведеться виправити ці помилки.

Постійна сильна підтримка Байдена серед демократів, ймовірно, не приведе до перемог у Конгресі.

Демократи значною мірою зосереджені в кількох штатах, таких як Нью-Йорк і Каліфорнія. Це означає, що демократи в таких штатах, таких як Арізона та Вісконсін, повинні очікувати, що підтримка Байдена буде нижчою.

Про це свідчить опитування CIVIQS. За даними цього опитування, рейтинг схвалення Байдена падає в Арізоні та Вісконсіні, Пенсільванії, Джорджії і Північній Кароліні.

Це означає, що шанси демократів на проміжних виборах погіршуються. Для прикладу, практично всі кандидати-республіканці в Сенат та Палату представників у 2018 та 2020 роках отримали частки голосів, що відповідали рейтингу схвалення роботи Трампа у їхніх штатах.

Якщо ця ж закономірність спрацює і у 2022 році, нинішній стан рейтингів Байдена означає, що демократи втратять шанси отримати достатню кількість місць у Сенаті наступного року, надавши лідеру республіканців Мітчу МакКоннелу міцний контроль. 

Демократи повинні розраховувати на втрату більше 20 місць або навіть більше 30 за нинішніми похмурими даними.

Прогресисти, які стверджують, що для проміжних періодів важливіше активізувати базу вірних виборців, помиляються. Хвиля перемог демократів у 2018 році виникла завдяки тому, що їх підтримали «незалежні виборці», які не були прихильниками жодної партії. 

У більшості випадків саме тихі «незалежні виборці» грають вирішальну роль.

Байден отримав підтримку таких виборців у 2020 році. Але якщо його партія втратить цю підтримку, все може обернутися катастрофою. Республіканці стоять поруч і спостерігають, готуючись зруйнувати президентство Байдена, резюмує видання. 

ZN.UA

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