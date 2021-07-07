Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:52

Когда Украину ждут новые локдауны?

23:01

Цена провала борьбы с пандемией: в России массово заканчиваются места на кладбищах

22:03

The Washington Post: Байдену пришло время предъявить Путину ультиматум

21:04

"Северный поток-2" может стать российской ловушкой для НАТО – Neue Zürcher Zeitung

20:15

Игорь Эйдман: "Страна лжецов" Родари – один в один портрет путинского режима

19:29

Для букмекеров и казино власть хочет понизить налоги – Береза

17:52

Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що "досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує на наслідування"

16:31

Сазонов: Корабли Великобритании продолжат ходить через территориальные воды Украины. Так что Кремлю стоит утереться и закрыть ротик

15:01

Держсекретар США назвав 5 ключових кроків для збереження прогресу реформ в Україні

13:33

Новим директором Мистецького Арсеналу ледь не став міністр Азарова

12:00

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила запропоновану Україною резолюцію про Крим і ОРДЛО, делегація РФ залишила засідання

10:31

Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова"

09:00

До 80 тисяч гривень на місяць: найбільш високооплачувані спеціальності в Україні. СПИСОК

08:00

64% Две трети украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении – КМИС

23:05

Лидер партии "Голос" Рудик не смогла ответить, есть ли у нее паспорт США. ВИДЕО

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Когда Украину ждут новые локдауны?

  7   0 07.07.2021, 23:52 | Новости, Общество
Когда Украину ждут новые локдауны?

Наступило лето, а с ним и уменьшилось количество заболеваний коронавирусом в стране. Но расслабляться еще не время, так как в мире уже выявлены новые штаммы COVID-19 «Дельта и «Лямбда».

Об этом говорится в статье «РБК-Украина», информирует UAINFO.org.

С наступлением тепла в Украине количество заболевших существенно снизилось. Многие уже переболели, а некоторые даже сделали две дозы прививки от инфекции.

Нас ждут новые локдауны

Экономический эксперт Александр Хмелевский предполагает, что новые карантины в нашей стране еще впереди и сказать им навсегда «до свидания» мы еще не можем. Более того — нам придется ежегодно сталкиваться с запретами и ограничениями.

«Коронавирус является сезонным вирусным заболеванием. Летом количество больных снижается, а осенью когда становится прохладно, количество больных резко возрастает. Независимо от штамма Дельта или других штаммов, но нам ежегодно придется сталкиваться с этой проблемой. Поскольку власть не может обеспечить эффективную борьбу с заболеванием, то она будет действовать, как и раньше, вводить ограничительные меры в стране. Поэтому нас ждут новые локдауны», — считает Хмелевский.

О ковиде забыли. На время

Эксперт «Украинского центра общественного развития» и кандидат философских наук Юрий Подорожний отмечает, что еще вначале лета, когда показатели распространения COVID-19 начали падать, украинцы с присущим им оптимизмом и большим упорством начали искать пути, как вырваться куда-то в отпуск.

«Собственно об инфекции все стали вспоминать только с необходимостью получить прививки для возможного выезда заграницу или в случае болезни родственников», — подметил эксперт.

По его мнению, конца коронавирусу в нашей стране еще точно не видно, ведь процент вакцинируемых очень мал.

«Во-первых, угроза всплесков инфекции не исчезнет до тех пор, пока не будет вакцинировано достаточное количество украинцев, во-вторых, вирусологи говорят, что мутации — это естественный процесс, а поэтому нужно быть готовыми к любому сценарию», — считает Подорожний.

Вероятность локдауна есть из-за новых штаммов, не стоит забывать об их опасности.

«Конечно, вирус мутирует и с начала пандемии мы сталкивались с различными разновидностями. Предыдущий, который все ждали с опаской был «британский», но он не привел к катастрофическим последствиям. Кроме того, было зарегистрирован южноафриканскую и бразильскую вариацию вируса, а также новую модификацию индийского вируса или официальным названием ВОЗ «Дельта», — напомнил Юрий.

Эксперт отмечает, что например, в России уже введен локдаун из-за индийского штамма, который увеличил смертность.

ВОЗ не исключает возможности новых локдаунов в мире, но есть и хорошие новости

Кстати, ВОЗ заявляет, что штамм вируса «Дельта» может привести к локдауну в мировом масштабе.

В связи с этим украинская власть внедряет новые правила пересечения украинской границы на въезд, которые начали действовать с 2 июля.

Важнейшей новостью является то, что, по словам врачей, вакцина Pfizer является эффективной в борьбе с индийским штаммом, а потому, очевидно, что государство должно как можно быстрее обеспечить доступ граждан к вакцине, а украинцы должны прививаться.

«Тем более, что другого пути победить COVID-19 нет, а угроза умереть от этой болезни не исчезнет, ​​даже если вы купили справку, что вакцинированы», — резюмировал Подорожний.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (147)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]