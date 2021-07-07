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Цена провала борьбы с пандемией: в России массово заканчиваются места на кладбищах

  15   0 07.07.2021, 23:01 | Новости, Мир
Цена провала борьбы с пандемией: в России массово заканчиваются места на кладбищах

Российские регионы начинаются сталкиваться с исчерпанием мест на кладбищах на фоне роста смертности в период пандемии, который по темпам оказался рекордным более чем за 70 лет.

Об этом пишет Finanz, информирует UAINFO.org.

В то время как статистика оперштаба фиксирует ежедневно более 700 умерших от коронавируса, а Росстат оценивает общее число жертв пандемии в 270 тысяч человек (по данным на 1 апреля), власти в Пермском крае, Ульяновской и Калужской областях бьют тревогу от того, что людей скоро станет негде хоронить.

На заволжском кладбище Ульяновска нехватка мест для погребения может возникнуть уже в этом году, пишет местное издание 73online. Аналогичная ситуация и в Димитровграде. Вопрос обсуждает местное заксобрание, но на организацию двух новых кладбищ требуется 320 млн рублей, которых в бюджете области не предусмотрено.

Мест практически не осталось на 24 кладбищах Калуги. Лишь два из них открыты для новых захоронений, при этом одно — Литвиновское — «исчерпало себя на 99,9%», сообщил «АиФ Калуга» начальник отдела благоустройства города Виталий Родионов.

На площади кладбища ведется вырубка леса и расчистка территории на 1,5 гектарах. Но при текущей смертности хватит этого, по расчетам чиновников, на год.

Дефицит мест на кладбищах Перми может возникнуть уже в ближайшие несколько месяцев. Об этом, как писал в конце мая «Коммерсант», сообщил замглавы города Сергея Красильникова.

По его словам, на кладбищах краевой столицы осталось порядка 6 тысяч мест, при том умирает в год 2,5 раза больше. Смертность в городе за январь-ноябрь прошлого года подскочила на треть — до 15 тысяч человек.

Согласно Росстату, в прошлом году в России умерли 2,124 миллиона человек — на 17,9% больше, чем в 2019-м.

По итогам первого квартала 2021-го смертность достигла 583,7 тысячи человек, что 123,7 тысячи, или 26,9% показателя за тот же период прошлого года.

При этом январе темпы роста смертности достигали 33% год к году, а в декабре 2020-го установили рекорд за все время пандемии — 63% в годовом выражении.

Показатели прироста числа смертей, которые фиксируются на протяжении последних месяцев, являются беспрецедентными с 1947 года, когда СССР пережил массовый голод из-за засухи, окончания поставок продовольствия по ленд-лизу и создания резервов зерна на случай новой войны.

Тогда число умерших в стране подскочило на 37,2% в годовом выражении, следует из исторической статистики, которую приводят «Открытые медиа».

В целом же, двузначный рост смертности — редкое явление. В послевоенной истории статистика фиксировала его лишь трижды: помимо периода пандемии 2020-21 гг и голодного 1947-го, годом-антирекордсменом стал 1993-й, когда на фоне гиперинфляции и развала экономики число смертей подскочило на 17,8%.

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