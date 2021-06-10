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"Здохнеш, як паскудна собака", – власник "БРСМ-нафта" Біба пригрозив розправою журналісту "1+1"

  7   0 10.06.2021, 18:29 | Новости, Общество
"Здохнеш, як паскудна собака", – власник "БРСМ-нафта" Біба пригрозив розправою журналісту "1+1"

Власник мережі заправок «БРСМ-нафта» Андрій Біба 

В медіагрупі «1+1» зазначають, що повідомлення з погрозами та образами надходили на особистий телефон ведучого

Власник «БРСМ-нафта» Андрій Біба погрожує ведучому програми «Гроші» на телеканалі «2+2» Олександру Преподобному фізичною розправою після виходу критичного сюжету про нього та його компанію. Про це повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на медіагрупу «1+1».

Власник «БРСМ-нафта» Андрій Біба надіслав погрози фізичної розправи ведучому програми «Гроші» на телеканалі «2+2» Олександру Преподобному. Це сталося після сюжету «Як деякі українські олігархи розбагатіли на смертях українців і підробленому паливі для ваших авто», в якому фігурує Біба.

«Ти живеш як гнида продажна, здохнеш як паскудна собака, дивуюся твоїй безтурботності», - пише Біба в повідомленні до Преподобного.

В медіагрупі «1+1» зазначають, що повідомлення з погрозами та образами надходили на особистий телефон ведучого одразу після трансляції програми.

«Компанія переймається за здоров'я та життя співробітника, а також його близьких, і сприймає погрози від фігуранта сюжету як цілком реальні. Наразі компанія робить все можливе для гарантування безпеки Олександра, проте ми сподіваємось на швидке вирішення ситуації з боку правоохоронних органів і просимо прийняти та розглянути заяву про кримінальне правопорушення», - йдеться в заяві медіагрупи.

У вищезазначеному сюжеті програми «Гроші» розповідається про те як втікши до Італії після вибухів на Васильківській нафтобазі БРСМ Андрій Біба продовжує «керувати бізнесом, бадяжити бензин із небезпечними розчинниками, виводити готівку через чеки на заправках та заробляти мільйони». 

Детектор медіа

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