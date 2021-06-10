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Насколько влиятельны тайные дочери Путина? – Bild

  6   0 10.06.2021, 18:06 | Новости, Мир
Насколько влиятельны тайные дочери Путина? – Bild

На протяжении десятилетий Мария и Катерина, дочери шефа Кремля Владимира Владимировича Путина и его бывшей супруги Людмилы, оставались в тени. Но теперь это в прошлом: обе дочери Путина появились на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в роли ученых.

Об этом пишет Bild.

Первой выступила младшая дочь Катерина, которая носит сегодня фамилию Тихонова (в честь бабушки по материнской линии). Она имеет ученую степень по прикладной математике и сейчас возглавляет Университет искусственного интеллекта в МГУ. Спонсоры - лучшие «клиенты»: нефтяной гигант «Роснефть» и государственная компания по атомной энергии «Росатом». Так что деньги - не проблема.

В пятницу вечером дочь Путина выступала перед специально подобранной аудиторией из министров и высокопоставленных правительственных чиновников.

По словам наблюдателей, во время ее выступления царила «гробовая тишина». Когда ведущий мероприятия, ректор Санкт-Петербургского университета, позволил себе небольшую шутку, ему, по информации итальянской газеты Corriere della Sera, сразу же сделали замечание и заставили замолчать.

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В вышедшей из печати книге с интервью («Из первых рук», Heyne Verlag, 2000) времен начала правления Путина Катерина, увлекавшаяся в молодости спортивными танцами (рок-н-роллом), говорила, что хочет стать «дизайнером мебели».

Но у Путина были более масштабные планы на своих дочерей, и за эти годы он превратил их в своего рода спасительниц российской науки, которая в международном сравнении опустилась до третьего сорта.

«По-видимому, он надеется, что, несмотря на отток интеллектуального капитала, вызванный не в последнюю очередь его политикой, он сможет вывести российские технологии на первое место в мире. Для этого он предоставляет им грандиозные финансовые и инфраструктурные ресурсы», - писало издание FAZ».

Днем позже настала очередь старшей дочери Марии Воронцовой, которая еще больше похожа на кремлевского правителя, чем ее сестра. Ее специализация: генная инженерия.

Путин лично подчеркивал важность этой исследовательской отрасли, которая, по его словам, сопоставима даже с ядерными и космическими проектами XX века.

И не менее важна для окружающей среды, разработки биотоплива, борьбы с болезнями. Все это ключевые вопросы для будущего России с ее сокращающимся населением и все еще низкой продолжительностью жизни по сравнению с Западом.

Возможно ли, что Путин позволяет своим дочерям впервые оказатья в центре внимания, чтобы открыть им путь в политику? В этом есть большие сомнения, ведь Путин позиционирует себя в России  как защитника консервативной семейной жизни - с однозначной ролью женщины.

Не стоит слишком романтично представлять себе отношения отца и дочерей. Ведь кремлевский правитель в принципе не общается с женщинами на равных: так, в книге о становлении его как правителя России приводятся высказывания из интервью его бывшей жены Людмилы Путиной. «Он женщин, как мне показалось, всерьез не воспринимает, относится с некоторым пренебрежением», - говорила экс-супруга Путина.

Был и отвратительный комментарий в адрес бывшего президента Израиля Моше Кацава, когда стало известно об обвинении его в изнасиловании, из-за чего позже он был приговорен к тюремному заключению: «Привет передайте своему президенту! Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!», - заявил Путин.

В то же время то и дело появлялись фотографии Путина в молодые годы, которые показывают его как очень заботливого отца семейства.

Брак Путина распался не позднее, чем когда дети покинули дом. После 30 лет совместной жизни Путин и бывшая стюардесса развелись в 2014 году. На публике Путин не сказал об этом ни слова. Странно, но он вычеркнул свой брак из всех официальных биографий.

Говорят, что уже в то время у него были отношения с гимнасткой Алиной Кабаевой, с которой он, как говорят, тайно сыграв свадьбу, стал отцом еще троих детей. Официального подтверждения этому нет.

Гимнастка тоже сделала блестящую профессиональную карьеру, а теперь контролирует сеть телеканалов, лояльных Кремлю и поддерживаемых деньгами олигархов. Это показывает: женщины вполне могут сделать карьеру в России - если их поддерживает лично Путин.

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