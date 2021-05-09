В Одессе произошла массовая драка из-за символики (видео)

На Аллее славы произошла потасовка между любителями России и полицейскими: правоохранители потребовали убрать потрет Жукова с георгиевской лентой.

В Одессе на Аллее славы из-за замечания полицейских о запрещенной символике произошла массовая драка. Об этом сообщает Думская в воскресенье, 9 мая.

По информации журналистов, участники демонтрации несли потрет Жукова с георгиевской лентой.

Также, как сообщает СМИ, полицейские задержали провокаторов, кричавших: "Одесса - русский город.

По информации самих правоохранителей, они привлекли к ответственности двух граждан за публичное использование запрещенной символики: мужчину в возрасте 63 лет, который пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, еще одного - 17-летнего парня - на Аллею Славы со свастикой.

korrespondent.net