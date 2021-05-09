В жутком ДТП в Житомирской области погибли два человека

Водитель ВАЗа не справился с управлением и въехал в дерево. В ДТП погибли 15-летний парень и 48-летний водитель.

В Житомирской области произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль с водителем и 15-летним пассажиром, врезался в дерево, оба погибли. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Так, 8 мая около 21.00 в Бердичевский райотдел полиции поступило сообщение от медиков о ДТП с пострадавшими в с. Антополе Андрушевской городской громады.

"Предварительно установлено, что на закругленном участке дороги в указанном селе водитель автомобиля ВАЗ 2101, 48-летний житель Червоненской поселковой громады, очевидно, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в дерево", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель получил травмы, от которых погиб на месте происшествия. Его 15-летнего пассажира госпитализировали с травмами, но парень скончался в больнице.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту ДТП, в рамках которого выясняют причины и обстоятельства инцидента.