Во Флориде устроили стрельбу в торговом центре, есть пострадавшие

Во Флориде (США) устроили стрельбу в торговом центре. В результате пострадали минимум 5 человек.

Об этом сообщает ABC.

В полиции сообщили, что всех посетителей и сотрудников выводят с территории.

"Доступ в торговый центр будет закрыт до дальнейшего уведомления", - сообщила полиция города.

Полицейским удалось задержать нескольких подозреваемых, их допрашивают. Как сообщается, между двумя группами людей возникла драка, участники которой впоследствии открыли огонь.

Раненые сейчас находятся в медучреждениях, угрозы их жизни нет. Причины инцидента остаются неизвестными.