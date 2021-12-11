"Барселона" может разорвать контракты с Умтити и Коутиньо

Каталонский клуб хочет, чтобы футболисты добровольно перешли в другие команды.

"Барселона" хочет любыми способами избавиться от хавбека Филиппе Коутиньо и защитника Самюэля Умтити этой зимой. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Каталонский клуб готов пойти на любые меры, в том числе и разорвать контракт, лишь бы расстаться с игроками.

На разрыв договоров с футболистами "Барселона" пойдет в крайнем случае, однако такой вариант возможен, если Коутиньо и Умтити откажутся уходить этой зимой. При необходимости главный тренер Хави окажет на игроков давление, не включая их в заявки на матчи и не допуская до работы в общей группе команды.

Отметим, в крайнем случае "Барселона" пойдет на такие меры, несмотря на юридические последствия, которые могут угрожать клубу в такой ситуации.

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