Хави недоволен работой медицинского штаба "Барселоны"

Испанский специалист намерен изменить текущее положение дел.

Директор "Барселоны" Матеу Алемани провел личную беседу с новым главным тренером Хави. Об этом сообщает издание Ccma.cat.

Обе стороны согласны с тем, что медицинский вопрос в клубе - весомая проблема, которую необходимо решать как можно скорее. Алемани устал от неправильных диагнозов, плохого восстановления игроков и рецидивов. На данный у "Барселоны" выбыли 11 игроков по разным причинам.

Сообщается, что проблема заключается не только в медицинском штабе. Источники, близкие к некоторым игрокам, заявляют, что также есть проблемы с физподготовкой.

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