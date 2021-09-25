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"Реал" может подписать лидера "Ливерпуля"

  36   0 25.09.2021, 09:35 | Новости, Спорт
"Реал" может подписать лидера "Ливерпуля"

Трент Александер-Арнольд может усилить оборону мадридского клуба.

Футболист "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд сменить клубную прописку.

Как сообщает El Nacional, услугами английского защитника интересуется мадридский "Реал".

Представители "сливочных" рассматривают возможность подписания 22-летнего игрока в качестве усиления обороны. Отмечается, что "Реал" недоволен прогрессом Альваро Одриосолы, а также беспокиотся, что Дани Карвахаль часто травмируется.

Действующий контракт англичанина с "Ливерпулем" истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 75 миллионов евро.

Фото Getty Images

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