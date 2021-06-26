Соль вернется в киевское "Динамо"

Испанец будет тренироваться с киевским клубом.

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль, который в прошлом сезоне выступал за "Тенерифе" на правах аренды, вернется в украинский клуб.

Как сообщает Deporpress, через несколько дней испанский форвард приступит к тренировочному процессу в "Динамо".

Отмечается, что Соль может остаться в киевском клубе, однако решение принимать будет Мирча Луческу. Кроме того, тренерский штаб еще не определился, поедет ли форвард на сборы с командой в Швейцарию.

Фото FC Dynamo Nation