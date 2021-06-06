Клуб ведет переговоры с защитником "Атлетико".

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает журналист Лори Уитвелл в Twitter, "манкунианцы" ведут с игроком переговоры и уже близки к согласию.

Однако в "Атлетико" хотят сохранить защитника в команде, но его уход, скорее всего, неизбежен.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 28-ми матчах за мадридский клуб в Ла Лиге, в которых отдал шесть голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.

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