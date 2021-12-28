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Жириновський закликає бомбити Україну в новорічну ніч. ВIДЕО

  8   0 28.12.2021, 11:04 | Новости, Политика
Жириновський закликає бомбити Україну в новорічну ніч. ВIДЕО

Лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський твердить, що сам віддав би такий наказ, якби був президентом.

Про це він заявив в ефірі російського державного "Першого каналу", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Газета.ру".

"Треба просто шарахнути в ніч з 31 грудня на 1 січня. Годині о 4 ранку, о 5 ранку. Вже всі підшофе. Не обов'язково їх усіх бомбити! Але вибірково - покарати їх треба когось, налякати їх треба когось", - сказав Жириновський..

Він додав, що якби був президентом РФ, особисто віддав би цей наказ. 

Раніше Жириновський пропонував повністю "приєднати" Україну до Росії. На його думку, владі РФ було би легко отримати на це "дозвіл Вашингтона".

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