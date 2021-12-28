Український футбольний клуб покарали за інтерв'ю російською мовою

Верес отримав несподіваний штраф після матчу з Динамо / фото ФК Верес

КДК УАФ оштрафував "Верес" за порушення пункту регламенту, який зобов'язує давати флеш-інтерв'ю державною мовою.

Про штраф від контрольно-дисциплінарного комітету УАФ повідомив офіційний сайт рівненського "Вереса", інформує УНІАН.

Порушення відбулося після поєдинку 17 туру УПЛ між "Вересом" і київським "Динамо".

"Верес" повідомив, що відтепер і далі представники клубу будуть давати інтерв'ю та коментарі для ЗМІ тільки українською мовою. Для футболістів або інших працівників клубу, які володіють державною мовою на недостатньому на їхню думку рівні - клуб готовий організувати курси з вивчення української.

Таке рішення не стосується представників клубу, які є громадянами інших держав.

"Якщо футболіст має український паспорт - публічні інтерв'ю, коментарі офіційному мовнику, представникам ЗМІ - він повинен давати українською мовою. Я також розумію,що є футболісти, які погано знають українську. Зараз вже є тенденція, що їм навіть трохи соромно", - говорить президент "Вереса" Іван Надєїн.

УНІАН