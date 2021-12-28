Майбутнє Всеукраінськоі спілки автомобілістів нині не визначено: члени організаціі звертаються до керівництва щодо налагодження діалогу (відео)

Проблеми, виклики та перспективи для осередків Громадської організації "Всеукраїнської спілки автомобілістів" та автомобільних шкіл організації. Про це йшлося на засіданні Пленуму центральної ради, що відбувся у Вишгороді, що на Київщині, інформують "Вечірні Вісті".





"Надзвичайно непроста ситуація в державі, працювати надзвичайно складно", - каже у вступному слові Василь Грищук, заступник голови ГО "Всеукраїнська спілка автомобілістів".

Та потрапити на засідання громадської організації виявилось справою непростою. На прохання дозволити бути присутніми на засіданні журналістам відповіли, що такої необхідності немає.

"Нема такої необхідності, щоб ви були присутні", - заявив Василь Жук, голова ГО "Всеукраїнська спілка автомобілістів".

"Будуть обговорюватись питання суто фінансової діяльності і ми не хочемо освітлювати ці питання", - пояснює Валентин Неділько, начальник юридичного управління "ВСА".

Коли засідання президії центральної ради Спілки все ж розпочалося, представників мас-медіа недружньо зустріли окремі голови осередків.

"У мене є питання до мас-медіа, хто їх сюди запросив, на чиє запрошення вони сюди прибули? Хай пояснять, хто їх запрошував?", - звернувся до журналістів один з учасників засідання.

Василь Жук запропонував заборонити присутність ЗМІ на засіданні і поставив це питання на голосування.

"Надійшла пропозиція визначитись шляхом голосування щодо присутності мас-медіа на засіданні. Ми заперечуємо і просимо покинути нашу залу", - сказав він.

Відразу після цього у президії відмовилися продовжувати засідання. "Вбачаємо закритим засідання", - заявив Жук.

Керівництво спілки намагалося "домовитись" зі знімальною групою, аж коли не спрацювало, перейшли до наступу: затуляли папкою об'єктив камери, загороджували прохід журналістці...

На виклик приїхали правоохоронці, та порушень у роботі медіа на засіданні громадської організації не помітили.

"У нас проводиться пленум. - ну - на проведення пленуму прийшли представники мас-медіа, і зірвали нам проведення пленуму. - Яким чином? - ну, проведення фото-відеофіксації", - намагалися пояснити причину виклику у Спілці.

Після чого засідання було продовжено - обрали президію, секретаріат, лічильну і редакційну комісії.

Спершу ухвалили зміни до складу Центральної ради та її президії, обравши двох нових членів.

Очільники осередків відразу попросили зберегти паритет представництва регіонів у президії центральної ради.

"До президії ЦР ввести усіх бажаючих голів обласних організацій, - це демократично, а ви зробили із президії якусь еліту - цей може, цей не може. Тільки я не розумію - за ким принципом", - обурується голова Запорізької обласної організації ГО "ВСА" Павло Нечаїв.

"Я підтримую пропозицію, але все таки кожну область повинен представляти представник кожної області", - пропонує Опихайленко, голова Херсонської обласної організації ГО "ВСА".

Та в підсумку розширювати кількісний склад президії Ради - відмовляються.

"Все, питання знімається щодо розширення, їдем дальше", - каже Василь Жук.

Проблеми виникають ще на етапі формування порядку денного. Очільники осередків нарікають: щоразу отримують порядок денний перед самим початком засідання, попри те, що згідно із положеннями Статуту мають отримувати його щонайменше за 10 днів.

"Ми, як члени осередків, готувались до одних питань, а на порядку денному прийшли і роздали інші питання", - скаржиться Павло Нечаїв.

"Порядок затверджений в установленому порядку. Все... Ви - проти. Таким чином порядок денний затверджено", - наполягає заступник Жука.

Вкрай важливий для учасників Спілки пункт порядку денного - питання використання коштів і майна Спілки.

Голова Всеукраїнської спілки автомобілістів доповідає: "Винесені найважливіші питання... Це питання власності і коштів. Їх накопичення, збереження і витрат...".

Та члени Спілки обурені, - у звіті йдеться чимало про роботу осередків, а про роботу управлінського апарату - ані слова. Також наголошують: зникли кошти з депозитного рахунку Спілки - йдеться про понад 300 тисяч гривень.

Крім того, на рахунках організації відбувається рух коштів (чого голова Спілки категорично не має права робити). Слідом, демонструють витяг з реєстру про боргові зобов'язання Спілки.

"Якісь боргові зобов'язання по звітності всеукраїнської спілки - 12 млн. Перед ким? Що це за зобов'язання?", - намагається зрозуміти Анатолій Опихайленко, голова Херсонської обласної організації ГО "ВСА".

Очільник осередку на Херсонщині зазначає: керівництво спілки тисне на осередки, аби ті передали нерухоме майно на виконавчий підрозділ Спілки, фактично - президії, в той час як податок за нерухомість лягає на плечі осередків. Це абсурд, - обурюються очільники на місцях.

У підтвердження демонструють відповідь податкової: "Єсть закон, який передбачає, цю, ето...", - намагається пояснити Василь Жук.

Проблеми із майном спілки - і на Одещині.

"Ці рейдери і конкретно керівництво нашої організації об'єднали зусилля і у вівторок виграли у нас справу щодо скасування рішення суду, за яким ми зареєстрували наше нерухоме майно. Воно було побудоване руками одеситів, людьми, і в якому знаходиться автошкола", - Дмитро Канєвський, голова ГО "Одеська обласна організація автомобілістів".

"Люди добрі, я 4 рази виступав. Чотири рази! Ми нічого не хочемо у вас забрати. Якщо ви хочете - то ви напишіть у статуті, що ви до нас відносите ту спілку і все - всі землі, які у вас є, стоянки, ваша ваша школа буде на місці", - говорить Сергій Ніколаєнко, голова Київської обласної організації ГО "ВСА", директор автошколи.

Немає розуміння у очільників осередків щодо долі приміщення Всеукраїнської Спілки автомобілістів на Дегтярівській у Києві. Кажуть, будівля, оцінена у 65 мільйонів гривень, була продана лише за 24, з яких на рахунки організації потрапили лише 12.

Василь Жук: "Я не збираюся відповідати, тому що це приймалось за рішенням президії. Є процедура спеціальна. Назначається комісія, назначається оцінка, - пояснює Жук, - ще раз кажу - це казки. Те, що оцінили, те і продали".

У свою чергу члени організації переймаються - майбутнє Всеукраїнської спілки автомобілістів нині не визначено, сам факт її існування нині під загрозою, тому звертаються до керівництва із закликом не допустити цього і налагодити конструктивний діалог у майбутньому.

"Вечірні Вісті"