Стало відомо, чи вплине "тисяча Зеленського" на призначення субсидії

В Мінсоцполітики поділилися, чи впливатиме тисяча за вакцинацію на призначення субсидій / ілюстративне фото УНІАН

Отримання тисячі гривень за програмою "єПідтримка" не впливає на призначення житлової субсидії.

Про це заявили у Міністерстві соціальної політики, інформує УНІАН.

"Наразі громадяни, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, почали отримувати кошти у сумі 1 тисячі гривень за програмою "єПідтримка". Повідомляємо, що отримання зазначених коштів не впливає на право громадян одержувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії. Оскільки ця виплата є одноразовою, вона не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії, що не позначиться на розмірі житлової субсидії у майбутніх періодах", - йдеться у повідомленні відомства.

У Мінсоцполітки наголошують, що щеплені громадяни можуть отримувати відповідні кошти без втрати права на субсидію або зменшення її розміру.

Нагадаємо, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

УНІАН