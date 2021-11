Корнилова: Россия ищет повод для начала войны

Последние недели в медиа практически ежедневно появляются сообщения о том, как Россия стягивает военную технику и солдат к украинской границе, что может свидетельствовать о готовящемся вторжении в Украину.

Например, Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщил, что с 15 ноября РФ активно перебрасывает войска на территорию временно оккупированного Крыма в рамках крупномасштабного наращивания военных сил. Международная группа журналистов Conflict Intelligence Team дважды обнародовала свидетельства скопления российских войск вблизи восточных границ Украины и на оккупированном полуострове, пишет в своем блоге политический обозреватель Лилия Корнилова, информирует UAINFO.org.

The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники написал, что США предупредили союзников в Европе о том, что "остаётся лишь небольшое окно" для того, чтобы принять меры и помешать России начать военные действия в Украине. Собранные данные свидетельствуют о подготовке к "стремленному, масштабному продвижению на территорию Украины по нескольким локациям, если президент Владимир Путин решит напасть". Financial Times сообщил, что западные спецслужбы располагают данными о "высокой вероятности" попыток РФ дестабилизировать ситуацию в Украине зимой, в том числе военными методами. На эту тему также писали The Washington Post, Politico и другие авторитетные медиа.

Также американский телеканал CBS News рассказал, что нападение возможно в течение нескольких недель, если Россия не встретит сопротивление. "Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада", - отметил источник. По его словам, вероятность вторжения России в Украину возрастает по мере похолодания. В интервью изданию Military Times глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что по имеющимся данным РФ готовит нападение в январе - феврале.

В России всё отрицают, однако не исключают провокаций на фоне участившихся публикаций в западных медиа. "Этого (провокаций - прим. авт.) нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооружённые силы из-за океана", - заявил пресс-секретарь президента России. Спустя несколько дней он заверил, что "Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов". И выразил глубокую обеспокоенность "провокационными действиями со стороны украинских вооружённых сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса".

Не успел Дмитрий Песков сделать своё заявление, как российские СМИ сообщили, что якобы "украинские силовики атаковали с беспилотника центр Ясиноватой".

Тем временем в Службе внешней разведки России проводят аналогии "13-летней свежести". "Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили „сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", ­- в частности, на днях заявили в российском ведомстве. Там также отметили, что якобы США "активно запугивают мировое сообщество", утверждая, что Россия готовится к агрессии против Украины.

О провокациях говорят и в Совете Безопасности России, но в контексте временно оккупированного Крыма.

Как заявил замсекретаря ведомства Александр Гребенкин в интервью одному из российских изданий, "в последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Чёрном морях". В кулуарах говорят, что российские спецслужбы прорабатывают несколько сценариев. Согласно одному из них, Россией будет инсценировано нападение и обстрел под видом "пограничного катера Госпогранслужбы Украины" некоего гражданского судна третьей страны на стыке территориальных вод Украины и подконтрольных России - в районе Мариуполя. Якобы с этой целью в Керчи готовят "украинский пограничный катер". После обстрела "гражданского судна" и подачи сигнала о помощи с него, "украинский пограничный катер" будет уничтожен ударными вертолётами ВС РФ, чтобы нельзя было оперативно и достоверно установить его принадлежность. После этого РФ развернёт информационную кампанию по дискредитации Украины на международной арене.

Также не исключено, что в настоящий момент Россия пытается обосновать действия по концентрации войск, но скоро ей придётся искать повод для начала войны - казус белли (лат. casus belli - "случай (для) войны", "военный инцидент"). Это известный приём, который использовался ещё в советские времена ("обстрел" советских пограничников "финскими солдатами" в 1939 году), а в истории современной России - в Молдове, Грузии и теперь в Украине. О подготовке может свидетельствовать агрессивная информационная кампания, в ходе которой российские спикеры разных мастей заявляют о риске провокаций со стороны украинцев. Если Путин примет решение, Россия не будет сидеть у моря и ждать повод для вторжения в Украину, а просто создаст его своими руками.

Пока одни аналитики ломают копья в спорах о том, будет ли вторжение, когда, в каком направлении, с какой целью, другие говорят, что логике тут не место.

Решение в России принимает только один человек, который завёл страну в "идеальный шторм", чем загнал себя в угол. Перед Путиным и его окружением стоит реальная угроза свержения, и они надеются, что военный конфликт с Украиной поможет им остаться у власти. Чем сильнее внутренняя нестабильность, тем важнее бороться с "внешним врагом". В России плачевная ситуация: коррупция и нищета, стремительный рост цен и обесценивание рубля, цензура и политические репрессии, смерть...

Президент России отвлекает народ от бед и параллельно повышает ставки накануне очередного раунда американо-российских переговоров. После того, как на границах с Украиной были сконцентрированы тысячи солдат и сотни единиц военной техники, отвод войск будет считаться уступкой и жестом доброй воли Путина. При этом не надо забывать, что многое изменилось...

Россия достроила "Северный поток-2" и лоббирует сертификацию и запуск. Потеря Киевом доходов от транзита - это одно, но после запуска газопровода в обход Украины Москве не надо опасаться, что украинцы перекроют вентиль после нападения. Это, а также энергетический кризис в Европе, окончание полномочий Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, блокирование евроинтеграции Балкан, что ставит под вопрос украинские, молдавские и грузинские перспективы членства в ЕС и многое другое значительно повышают риски. Угроза реальна и исходит со стороны не только линии разграничения, но и украинско-белорусской границы, а также временно оккупированного Крыма.

Лилия КОРНИЛОВА