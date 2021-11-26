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Нутриціолог назвала найкращий тропічний плід для схуднення

  57   0 26.11.2021, 12:00 | Новости, Общество
Нутриціолог назвала найкращий тропічний плід для схуднення

Ананас - скарбниця вітамінів, мікроелементів, а також відмінні ласощі для людей, що худнуть.

Нутриціолог Ірина Степова порадила охочим схуднути щодня вживати до 150 грамів ананасу, інформує Кореспондент.

Як зазначила Степова, ананас багатий на вітаміни групи В, С, А, а також мікроелементи - залізо, магній, кальцій.

"Я раджу їсти ананас людям, які бажають покращити роботу кишечника, тим, хто страждає на метеоризм і закрепи", - заявила нутриціолог.

Крім того, вона рекомендувала додавати тропічний плід у раціон тих, хто худне, але не більше 150 грамів на день.

"Краще його їсти з молочними продуктами, так ви отримаєте дієтичну вечерю та повний набір корисних мікроелементів для краси та здоров'я", - зазначила експерт.

При цьому вона підкреслила, що ананас протипоказаний алергікам і людям, які страждають на гастрит і виразку шлунка.

Раніше американський дієтолог Бренда Пералта описала ідеальний сніданок під час схуднення. Він обов'язково повинен включати білок та клітковину, наприклад, яйця з овочами.

Кореспондент

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