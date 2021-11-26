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Після інфаркту - інсульт: відомий кінопродюсер впав у кому

  8   0 26.11.2021, 13:30 | Новости, Культура
Після інфаркту - інсульт: відомий кінопродюсер впав у кому

Кінопродюсер Марк Рудінштейн, який на початку осені цього року потрапив до лікарні з серцевим нападом і переніс екстрену операцію зі стентування коронарних артерій, зліг з інсультом та впав у кому.

Як повідомляє "Меш", тиждень тому продюсера госпіталізували з інфарктом міокарду, але під час лікування у нього стався інсульт - він не реагував на зовнішні подразники, лікарі підключили зонд для харчування, інформує Факти.

У ніч проти четверга, 25 листопада, творець «Кінотавра» впав у кому і його підключили до апарату ШВЛ.

Нагадаємо, що взимку цього року Рудінштейн лікувався від коронавірусу у тій самій палаті, що й творець «Єралашу» Борис Грачевський. Пізніше продюсер розповів про останні слова Грачевського перед комою - той сказав: «Все». Цим словом, до речі, закінчувалися випуски "Єралашу".

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