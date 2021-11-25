Сенаторы США предлагают увеличить военную помощь Украине – Politico

Два сенатора настаивают на увеличении поставок оружия в Киев, поскольку Запад констатирует соредоточение российских войск и техники вдоль восточной границы Украины. Сенаторы Роб Портман (штат Огайо) и Жанна Шахин (демократ от штата Нью-Йорк) призывают увеличить финансирование Пентагона для вооружения Украины еще на $50 млн из-за наращивания российских войск на границе с Украиной, пишет Politico, сообщает ZN.UA.

Но их усилия, наряду с другими предложениями сенаторов от обеих партий, пока не находят отклик после того, как на прошлой неделе попытка обеспечить голосование по поправкам к Закону о национальной обороне натолкнулась на препятствие. И эти меры могут провалиться, если сенаторы не заключат сделку, когда вернутся для доработки законопроекта об обороне после Дня Благодарения.

Двухпартийный пакет, который увеличит помощь Пентагона Украине в области безопасности до $350 млн и ограничит $125 млн из этой суммы на оружие, появился на фоне опасений по обе стороны Атлантики, что последнее наращивание российской военной мощи на границе с Украиной на этот раз может быть прелюдией ко вторжению.

С Капитолийского холма все громче звучат призывы к администрации Байдена действовать быстро, чтобы сдержать Россию, в том числе поставив Украине больше оружия.

В сентябре администрация Байдена объявила о новой сделке с Киевом в области вооружений и военной помощи на сумму $60 млн, которая включает ракеты Javelin и более интенсивное сотрудничество в области кибернетики и исследований и разработок. Пакт увеличил военную помощь США Киеву примерно до $400 млн в 2022 году, что подчеркивает растущее беспокойство в Вашингтоне по поводу изнурительного семилетнего конфликта.

Портман, который является сопредседателем фракции Сената по Украине, призвал к голосовать за меры, принятые им и Шахин. Он также призвал президента Джо Байдена направить дополнительную помощь в дополнение к новой поставке пары патрульных катеров береговой охраны.

«Я настоятельно призываю администрацию предоставить дальнейшую помощь в форме [] средств противовоздушной и противовоздушной обороны, которые будут иметь жизненно важное значение для сдерживания этой последней российской угрозы», - говорится в заявлении Портмана в среду.

«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать нашу союзницу Украину в это время», - добавил он.