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Вчені виявили новий COVID-штам із 32 мутаціями

  7   0 25.11.2021, 11:01 | Новости, Общество
Вчені виявили новий COVID-штам із 32 мутаціями

Британські вчені виявили новий штам коронавірусу, який ще небезпечніший, ніж попередні. Він містить 32 мутації. Про це пише Daily Mail, повідомляє Корреспондент.

Крім того, новий COVID-штам стійкий до вакцин.

Зазначається, що новий варіант коронавірусу виник у Ботсвані, поки що відомо про 10 випадків цього штаму в трьох країнах. Наразі у Ботсвані виявлено три зараження новим штамом, у Південній Африці - шість, а також один випадок у Гонконгу.

За словами вчених, штам міг виникнути під час тривалої інфекції у людини з ослабленим імунітетом, наприклад, у хворого на СНІД. Експерти вважають, що безпрецедентна кількість мутацій штаму може зробити його "нестабільним", не даючи широкого поширення.

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